Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась за неделю на 12%

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 72 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, смертность - на 2%, проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметив, что больше всего заразившихся за неделю было выявлено в Индии - более 630 тыс., сообщает ТАСС.

"Общее число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться: в течение недели с 7 по 13 июня пришли сообщения более чем о 2,6 млн заразившихся и более 73 тыс. умерших, что соответственно на 12% и на 2% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - указала ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене.

За неделю в мире было зарегистрировано 2 655 782 новых заразившихся и 72 528 летальных исходов. По состоянию на 13 июня с начала пандемии всего насчитывалось 175 333 154 случая инфицирования и 3 793 230 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, в том числе в Юго-Восточной Азии (на 27%) и в Европе (на 13%), вместе с тем рост зарегистрирован в Африке (на 44%). Смертность выросла в Африке (на 20%) и Юго-Восточной Азии (на 12%), но сократилась, в частности, в Европе (на 17%) и Северной и Южной Америке (на 7%).

В Европе за семь дней заразились более 332 тыс. человек и умерли более 7 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 31 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 763 тыс. заразившихся, умерли более 26 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 630 тыс. Далее следуют Бразилия (более 454 тыс. новых случаев), Аргентина (более 177 тыс.), Колумбия (более 176 тыс.), США (более 105 тыс.), Россия (более 82 тыс.), Иран (более 59 тыс.), Индонезия (более 55 тыс.), Чили (более 48 тыс.), ЮАР (более 47 тыс.), Великобритания (более 46 тыс.) и Турция (более 42 тыс.).

Согласно данным ВОЗ, пока не удается остановить распространение штаммов коронавируса, отнесенных к "вариантам, вызывающим обеспокоенность". В частности, штамм "Альфа", обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует в 172 странах, неделей раньше их было на 11 меньше. Вариант "Гамма", который был выявлен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 64 до 68 государств. В свою очередь штамм "Дельта", который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, проник за неделю в шесть новых стран, и на данный момент их число достигло 80.-0-