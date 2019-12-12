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12 декабря 2019, 16:57

Задержаны подозреваемые по делу об убийстве Шеремета

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Полиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - написал Арсен Аваков.

Министр отметил, что по делу об убийстве Павла Шеремета ведутся активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

"Учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - добавил глава МВД.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.-0-

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