Захарова: Франция взяла курс на милитаризацию соцсетей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую французскую доктрину "Информационная борьба за влияние".

По словам Марии Захаровой, сама доктрина весьма откровенна. В ней прямым текстом говорится, что "информационная война стала реальностью для армий", она подробно расписывает цели и типы операций в информационной среде, используя при этом абсолютно военный вокабуляр. Речь идет о сознательных манипуляциях в социальных сетях, вынуждении, противодействии и дискредитации.

"Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария "классической" военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений. С учетом того, что некоторые эксперты уже считают информационно-пропагандистские приемы в глобальном мире сопоставимыми с оружием массового поражения, если не по поражающей силе, то как минимум по покрытию, заявления Парижа ничего, кроме серьезной обеспокоенности, вселять не могут", - заявила Мария Захарова.

20 октября министр обороны Франции Флоранс Парли на пресс-конференции в Париже пообещала, что отныне французские киберсолдаты будут бороться за умы и сердца людей в информпространстве, в том числе в социальных сетях, а по сути - заниматься манипулированием общественным мнением, отмечает Мария Захарова.

"Госпожа Парли прямо заявила: "Поскольку информационное поле сегодня само по себе является пространством конфликтов, я приняла решение дать нашей армии доктрину информационной борьбы за влияние". Уведомили ли они администрации IT-гигантов, что отныне они с точки зрения западной мысли, превыше всего ценящей свободу и плюрализм, - театры военных действий, министр не уточнила", - заявила Мария Захарова.

А между тем, отмечает представитель МИД РФ, очень любопытно, как к этому отнесутся администрации самих "цифровых гигантов". "Собираются ли они предпринимать какие-то меры, в том числе относящиеся к настройкам модерации, по недопущению кампаний дезинформации и таргетированного воздействия на общественное мнение, прямо предусмотренные доктриной?" - задается вопросом Мария Захарова.

По ее словам, то, что французы ведут наступательные действия в информационном, в том числе сетевом пространстве - не секрет. Однако о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые.

"Так открыто заявлять о своих намерениях превратить информационное пространство в поле боевых действий еще, кажется, никто не решался. Опять же традиционный вопрос: а что ОБСЕ думает по этому поводу?" - резюмировала Мария Захарова.-0-