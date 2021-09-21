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21 сентября 2021, 17:16

Захарова: ОДКБ и ШОС едины во мнении, что США и их союзники должны нести всю ответственность за восстановление Афганистана

Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества едины во мнении, что США и их союзники по НАТО должны нести всю полноту ответственности за постконфликтное социально-экономическое восстановление Афганистана. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государства - члены ШОС и ОДКБ едины в том, что США и их союзники должны нести всю полноту ответственности за постконфликтное социально-экономическое восстановление Афганистана в качестве первого шага выправления гуманитарной ситуации, - сказала Мария Захарова. - В любом случае будущее Афганистана, конечно, в руках самих афганцев".

Она напомнила, что ситуация в Афганистане стала одним из важнейших пунктов повестки дня состоявшихся в Душанбе 16-17 сентября саммитов ОДКБ и ШОС, а также центральным пунктом совместного заявления глав государств этих объединений. "Была проведена сверка оценок текущего положения дел в Афганистане и подтвержден общий настрой на противодействие вызовам и угрозам, которые исходят с территории Афганистана, акцентирована важность совместных контртеррористических, антинаркотических усилий на афганском направлении", - отметила представитель МИД РФ.-0-

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