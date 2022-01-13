Захарова: укрепление миротворческого потенциала ОДКБ будет продолжено

13 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Укрепление миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности будет продолжено. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом итогов состоявшегося 10 января внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планомерная работа по формированию надежной системы коллективной безопасности России и ее союзников, укреплению в том числе и миротворческого потенциала организации будет продолжена", - сказала Мария Захарова.

Касаясь миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, она отметила: организация оказала помощь в восстановлении стабильности в дружественном государстве. "В ответ на обращение президента Казахстана господина Токаева Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято единогласное решение о предоставлении братской стране военной помощи в рамках Договора о коллективной безопасности. Об этом решении был уведомлен Совет Безопасности ООН, а также генеральные секретари ОБСЕ и ШОС", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

В Казахстан были незамедлительно направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения всех стран-союзников. "Благодаря молниеносной переброске и действиям миротворцев ОДКБ, прежде всего по охране и обороне критически важных объектов инфраструктуры, правоохранительным органам Казахстана удалось сосредоточить свои силы и средства на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны", - констатировала Мария Захарова.

"Важно подчеркнуть, что самим казахстанским руководством эта миротворческая операция ОДКБ была оценена как в высшей степени эффективная и полезная", - добавила официальный представитель МИД РФ.-0-

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