Захватчика банка в Киеве задержали

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчину, угрожавшего взрывом в киевском бизнес-центре "Леонардо", задержали. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает РБК-Украина.

"Террорист захвачен живым", - уточнил министр. Антон Геращенко рассказал, что был проведен штурм здания, взрыва не было. "На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - сообщил глава МВД Украины.

На месте захвата банка в Киеве ввели в действие план специальной операции "Бумеранг". Руководство операцией взяла на себя Служба безопасности Украины. На месте происшествия был создан оперативный штаб СБУ и полиции.

Как сообщалось, 3 августа, в 12.00 по местному времени в полицию Киева позвонила представительница АО "Универсал Банк"(Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться. Злоумышленник имел при себе большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге был прикреплен провод. -0-