Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник, захвативший в Полтаве заложника и угрожавший взорвать гранату, покинул авто, на котором направлялся в сторону Киева, и скрылся в лесу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

Полиция также уточнила, что заложник освобожден, он невредим. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника.

Следователи квалифицировали событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст.263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ст.348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ст.349 - захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.

Как сообщалось, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции (УУР ГУНП) в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Злоумышленник потребовал предоставить ему автомобиль. На нем преступник с заложником уехали из города в направлении Киева.-0-

Мужчина в Полтаве удерживает в заложниках начальника УГРО При попытке задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что подозреваемый захватил в заложники представителя уголовного розыска.