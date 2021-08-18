Заявление Макрона о защите от афганских беженцев вызвало волну критики во Франции

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении, посвященном ситуации в Афганистане, заявил о намерении ограничить поток мигрантов из этой страны. Незамедлительно высказывания президента Франции подверглись критике в соцсетях со стороны левых партий, сообщает французский телеканал BFM TV.





"Мы должны предвидеть крупные нерегулируемые потоки мигрантов, которые могут подвергать опасности тех, кто их принимает, и защитить себя от них" - сказал Эммануэль Макрон. Президент также подчеркнул, что дестабилизация в Афганистане также может привести к нерегулируемым потокам мигрантов в Европу.





Французский лидер заверил, что Франция будет участвовать в инициативе, организованной на международном уровне. "Франция выполняет и будет продолжать выполнять свой долг по защите тех, кто подвергается наибольшей угрозе", - отметил Эммануэль Макрон.





Комментарии президента Франции незамедлительно подверглись критике со стороны других политиков в социальных сетях. Лидер партии "Европа Экология Зеленые" Жюльен Байю в ответ на слова президента написал на своей странице в Twitter: "А как же право на убежище? А как же эти дети, эти женщины, эти мужчины, которые спасаются от ужаса? Франция должна сыграть свою роль, нужны конкретные действия".





Мэр Гренобля, защитник окружающей среды, который может стать кандидатом на следующих президентских выборах, Эрик Пиолле также выступил с критикой в адрес президента: "Он хочет, чтобы люди оставались там. Ему все равно, для него важно, чтобы к нам никто не приехал". В заголовке видео, размещенного в Twitter, мэр провозгласил: "Макрон позорит Францию!".





Депутат Европарламента, французский политик и эколог Янник Жадо также отреагировал на слова французского лидера. "Ошеломлен, услышав, как Эммануэль Макрон заявляет, что женщины, мужчины и дети, бегущие из ада "Талибана", в первую очередь представляют собой угрозу", - сказал Янник Жадо.





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После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Боевики движения 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Влиятельные местные политики Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан". Западные страны эвакуируют из страны своих граждан и сотрудников посольств.-0-