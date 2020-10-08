Законопроект о климате: Европарламент одобрил ужесточение показателей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил ужесточение целевых показателей, согласно которым к 2030 году выбросы парниковых газов в ЕС должны сократиться на 60% по сравнению с объемами 1990 года. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В поддержку нового законопроекта по защите климата проголосовали 392 депутата, 161 высказался против, еще 142 воздержались.

В числе воздержавшихся были преимущественно депутаты фракции правоцентристской консервативной "Европейской народной партии", которым заявленные показатели показались слишком высокими. Против выступали главным образом представители крайне правых сил.

Еврокомиссия 4 марта представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным (то есть вывести его на нулевой баланс с точки зрения выбросов в атмосферу СО2). К указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями стран - членов Евросоюза, должно быть полностью компенсировано за счет высаживания лесов и использования зеленых технологий. До недавнего времени в качестве промежуточной цели заявлялось сокращение выбросов на 40% к 2030 году.

Еврокомиссия настаивала на доведении этой цифры до 55%. В свою очередь "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", "Зеленые" - "Европейский свободный альянс", "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" и ряд представителей фракций либеральной направленности выступали за показатель в 60%.

Окончательный вариант закона о климате еще предстоит согласовать с отдельными государствами - членами Евросоюза.-0-