13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Законопроект о введении QR-кодов для пассажиров транспорта России будет снят с рассмотрения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает БЕЛТА.

"Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить "самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей", "действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем" для наших граждан", - написал Вячеслав Володин.

По его словам, решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. "Благодаря обратной связи замечания были услышаны, - заявил спикер. - В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта".

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, транспортные компании планировалось обязать проверять наличие QR-кодов у пассажиров при покупке билетов или посадке на самолеты и поезда.

Что касается другого резонансного законопроекта - о QR-кодах в общественных местах, то, по информации вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, его обсуждение продолжается, но и к нему у законодателей есть много вопросов. В частности, партия "Единая Россия" намерена добиваться выдачи сертификатов в том числе перенесшим коронавирус без официального диагноза.-0-