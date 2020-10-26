Замаскированный тайник с гранатами и взрывчаткой обнаружили на Ровенщине

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины обнаружила в Ровенской области схрон с большим количеством средств поражения и взрывчатки, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники спецслужбы обнаружили схрон в замаскированном в лесополосе тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района.

Правоохранители изъяли из тайника четыре ручных противотанковых гранаты РПГ-22, 2 кг пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также около 1 тыс. патронов различного калибра. Обнаруженное оружие, взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу.

Ведется уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины, правоохранители устанавливают причастных к противоправной деятельности, чтобы привлечь к ответственности.-0-