Запасы угля на складах энергокомпаний Украины почти в пять раз меньше необходимых

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы угля на складах энергокомпаний Украины сократились за последнюю неделю на 6,5%, в настоящее время образовался серьезный дефицит этого вида топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию - оператор энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Ситуация с накоплением угля ухудшается. Запасы на складах ТЭС чрезвычайно низкие. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах находится в 4,7 раза меньше угля, чем должно быть на 25 октября", - подчеркнули в компании.

По состоянию на утро 25 октября общие запасы угля на складах ТЭС снизились на 6,5% (до 583,4 тыс. т) по сравнению с объемами на утро 18 октября (623,7 тыс. т).

Отмечается, что среднесуточный расход угля энергокомпаний составляет около 61,4 тыс. т, тогда как его пополнение - 56,4 тыс. т.

В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не функционирует из-за отсутствия угля. В частности, работу с 23 октября прекратила Славянская ТЭС.-0-