Заразившийся коронавирусом Сильвио Берлускони выписан из больницы

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего премьер-министра Италии, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, заразившегося коронавирусом, выписали из миланской больницы San Raffaele, сообщает итальянская газета La Repubblica.

"Это было самое опасное испытание в моей жизни. Поддержка и внимание со стороны родных, коллег, всего итальянского общества помогли мне преодолеть трудные моменты, которых было особенно много в первые три дня", - сказал 83-летний политик.

Экс-премьер призвал также всех итальянцев к максимальной личной и социальной ответственности. "Каждый человек подвергается риску заразить других", - отметил Сильвио Берлускони.

Известно, что Сильвио Берлускони будет находиться на самоизоляции в своей резиденции в Аркоре до получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Экс-премьер был госпитализирован в ночь на 3 сентября в больницу San Raffaele в Милане, в которой провел 12 дней.-0-