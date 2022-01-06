Зась: передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации в Казахстан должна завершиться в пятницу, сообщает РИА Новости.

"Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений", — сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Зась отметил, что передовая группа российских миротворцев уже находится в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач.О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращение ее в правовое поле.

По словам Станислава Зася, коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс человек, при необходимости могут быть усилены, заявил РИА Новости генсек организации.

Костяк Коллективных миротворческих сил ОДКБ составляют мобильные части, которые обычно находятся в постоянной боевой готовности, рассказал генсек ОДКБ. Он также отметил, что у миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.-0-