11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник футбольной сборной Турции Ахмет Чалык погиб в автокатастрофе. Информация об этом размещена на официальном сайте Турецкой федерации футбола, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня утром. 27-летний футболист не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы. От полученных травм он скончался. Начато расследование. Отмечается, в машине спортсмен находился один.

В "Коньяспор" Ахмет Чалык перешел в октябре 2020 года из стамбульского "Галатасарая". В составе национальной сборной Турции он провел восемь матчей, забив один мяч.-0-