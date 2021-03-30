Застрявшие в пробке суда пройдут через Суэцкий канал в течение трех дней

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что задержавшиеся суда переправятся через канал в течение трех дней, сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отметил Усама Рабиа, 113 судов уже пересекли канал, ожидается, что еще 45 пересекут его к полуночи, остальные - в течение трех дней.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси сказал, что инцидент на Суэцком канале был урегулирован эффективно и действенно, добавив, что авария доказала важность канала для мировой торговли.

Будет проводиться тщательное расследование, чтобы установить причины посадки контейнеровоза на мель.

Также сообщается, что рассматриваются варианты увеличения технических возможностей канала после происшествия.-0-