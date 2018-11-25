Затонула яхта, на которой мог быть принц Уганды

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее десяти человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в той части озера, которая принадлежит Уганде.
На борту судна находились 120 человек, 40 из них спасены. Поисково-спасательная операция продолжается.
По некоторой информации, среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также популярные музыканты. Официальной информации об их местонахождении пока нет.-0-
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