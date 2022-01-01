Зависимость от видеоигр включена в новую классификацию болезней ВОЗ

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая, 11-я по счету, версия Международной классификации болезней (МКБ-11) официально вступила в силу с началом года. Одобренный Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2019 году документ включает ряд новых разделов, в частности, главу о народной медицине. В свою очередь раздел аддиктивных расстройств пополнила видео- и цифровая игромания, сообщает ТАСС.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нынешняя версия классификатора болезней, которая разрабатывалась свыше 10 лет, серьезно улучшена по сравнению с предыдущей версией - впервые она полностью электронная и выполнена в формате, облегчающем ее использование. МКБ-11 содержит более 55 тыс. уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти и дает возможность специалистам здравоохранения делиться информацией с коллегами по всему миру.

По документу, игровое расстройство - модель поведения при игре в цифровые или видеоигры, отличающаяся нарушением контроля за игрой, ее предпочтением перед другими интересами и повседневными занятиями. Такое расстройство может быть диагностировано в том случае, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев, но в тяжелых случаях для постановки диагноза достаточно меньшего срока.

Включение игрового расстройства в МКБ-11 обусловлено накопленными медициной данными. В международный классификатор болезней отныне включены и другие виды аддиктивного поведения, в частности патологическое накопительство, компульсивное (приступообразное) переедание и затяжное расстройство горевания.-0-