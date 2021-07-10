Завод по производству вакцины от COVID-19 планируют запустить в Казахстане в сентябре

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Казахстана планируют в сентябре запустить новый биофармацевтический завод в поселке Гвардейский Жамбылской области, где будет налажено производство местной вакцины от коронавируса QazVac, сообщает ТАСС.

"Ввод в эксплуатацию биофармзавода находится на завершающей стадии. 19 июля текущего года успешно проведен пробный запуск предприятия. Выданы сертификат GMP (международные стандарты качества, Good Manufacturing Practice) и лицензия на осуществление фармдеятельности. Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac с ежемесячным объемом 600 тыс. доз", - рассказал вице-премьер республики Ералы Тугжанов на расширенном заседании правительства.

Над созданием инактивированной вакцины QazVac работали ученые и специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии вакцины выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", который производится в России, а с 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

По информации на 10 июля, первым компонентом вакцины в Казахстане привились 4 142 859 человек, из них 2 389 756 полностью завершили процесс вакцинации. Население республики составляет около 18,9 млн человек.-0-