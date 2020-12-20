"Зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Зеленая зона" в столице Ирака Багдаде сегодня подверглась ракетному обстрелу, передает телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, обстрел длился несколько минут. Ракеты упали в районе посольства США в иракской столице.

Отмечается, что происшествие совпало со встречей в "Зеленой зоне", на которой присутствовал премьер-министром Ирака Мустафа аль-Каземи.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.-0-