Зеленский готов распустить Верховную раду в случае политического коллапса

3 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский готов прибегнуть к роспуску Верховной рады, если парламент не поддержит законопроект о перезагрузке Конституционного суда и это приведет к политическому коллапсу в стране.

"Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и если я увижу, что в раде и "Слуге народа", в первую очередь, полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили, о досрочном прекращении полномочий парламента", - сказал он на телеканале ICTV.

Зеленский также уточнил, что этот вопрос может быть рассмотрен, если рада не найдет решения для урегулирования конфликта вокруг спорного решения Конституционного суда Украины (КСУ).

Ранее во время заседания фракции партии "Слуга народа" 2 ноября президент Украины призвал депутатов поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КСУ.

Как сообщалось, 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. 28 октября во исполнение решения Конституционного суда Украины был закрыт доступ к Реестру деклараций. 30 октября президент Украины внес в Верховную раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября 2020 года является "ничтожным" (таким, которое не создает правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов. Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу этого закона. 30 октября около здания Конституционного суда Украины прошла акция протеста, спровоцированная скандальными решениями КСУ.-0-