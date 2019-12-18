Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

18 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона об особом статусе Донбасса. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной рады.

На интернет-странице отмечается, что 18 декабря документ "возвращен с подписью от президента".

Верховная рада 12 декабря приняла изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

Закон предусматривает дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября того же года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров "нормандской четверки". В ней приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон. По итогам встречи Владимир Зеленский заявил, что считает оптимальным продлить еще на год действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-