Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

28 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской администрации Михаилу Саакашвили путем внесения изменений в указ экс-президента Петра Порошенко. Соответствующий указ обнародован 28 мая на сайте главы государства.
"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение относительно утраты Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в документе.
Этим же указом Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство четырем лицам, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны.
Как сообщалось, 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской администрации Михаила Саакашвили.-0-
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