Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в нескольких районах Бурятии

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители четырех районов Бурятии в понедельник, 21 сентября, ощутили подземные толчки магнитудой 2,5-3, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Ощущались толчки в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на обследовании зданий и сооружений в Бурятии работает восемь групп спасателей.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Иркутской области произошли два землетрясения с магнитудой 5-6 и 2-3 с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности.-0-