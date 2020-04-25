Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Румынии

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт физики Земли Румынии.
Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 22 км в сейсмической зоне Вранча в уезде Галац.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 неподалеку от границы с Молдовой - в 5 км к северо-востоку от города Текуч. Очаг стихии залегал на глубине 23 км.
Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.-0-