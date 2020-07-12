Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня в 6.38 по пекинскому времени в районе Гуе города Таншань провинции Хэбэй, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

По данным CENC, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в близлежащих регионах, включая Пекин. В том же районе позже были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 2,2 и 2,0.

Сообщений о пострадавших не поступало. Работа по реагированию на чрезвычайные ситуации ведется в организованном порядке, сообщила пресс-канцелярия городского правительства. В провинции Хэбэй запустили механизм экстренного реагирования третьего уровня.-0-