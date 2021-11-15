Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано сегодня в Иране, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 55 км к северо-западу от города Бендер-Аббасс. Очаг залегал на глубине 30 км. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что 14 ноября на юге Ирана произошло два землетрясения магнитудой 6,0 и 6,3. В результате землетрясений один человек погиб и еще 70 пострадали.-0-