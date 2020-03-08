Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Мадейры

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов португальского архипелага Мадейра, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Землетрясение было зарегистрировано 7 марта в 20.58 по времени UTC (23.58 по минскому времени). Эпицентр располагался в 55 километрах к югу от города Фуншал на острове Мадейра. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже в тот же день землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в 37 км от Фуншала. Его очаг, по данным сейсмологов, залегал на глубине около 30 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.-0-