Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Филиппин

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи провинции Сарангани на Филиппинах, сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано сегодня в 07.25 по Гринвичу (10.25 по минскому времени. - Прим. БЕЛТА). Эпицентр подземных толчков, по первоначальным данным, располагался в 30 км к югу от провинции Сарангани. Гипоцентр залегал на глубине 55,87 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.-0-