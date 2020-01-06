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06 января 2020, 13:48

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Филиппин

Фото Pixabay
Фото Pixabay

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи провинции Сарангани на Филиппинах, сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано сегодня в 07.25 по Гринвичу (10.25 по минскому времени. - Прим. БЕЛТА). Эпицентр подземных толчков, по первоначальным данным, располагался в 30 км к югу от провинции Сарангани. Гипоцентр залегал на глубине 55,87 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.-0-

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