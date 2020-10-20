Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Исландии

Фото Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня у берегов Исландии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 25 км к югу от столицы страны Рейкьявика (население 118 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
По данным исландского агентства новостей RUV, после землетрясения последовало несколько повторных толчков. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-