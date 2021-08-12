Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано сегодня на юге Ирана, сообщает
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 191 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас (население 352 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.-0-
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 191 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас (население 352 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.-0-