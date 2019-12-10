Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня у берегов островов Идзу, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 580 км к югу от Токио. Очаг залегал на глубине 54 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Идзу - это цепь островов, расположенных в Тихом океане. Принадлежат Японии, административно входят в префектуру Токио. Острова находятся в 100-350 км от столицы. Идзу - составная часть национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу и одно из популярных мест отдыха токийцев.-0-