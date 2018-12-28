Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает индийский телеканал NDTV.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 55 км неподалеку от города Маноквари. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Индонезийское метеорологическое агентство заявило, что угрозы цунами нет.

Сильное цунами обрушилось на прибрежные районы индонезийских островов Ява и Суматра в ночь с 22 на 23 декабря. По последним данным, число жертв стихии составило по меньшей мере 430 человек. Предполагается, что цунами могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.-0-