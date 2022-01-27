27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Тонга. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 256 км к северо-западу от столицы Тонга города Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и возможных жертвах не поступали.
14 января в Королевстве Тонга началось извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых пострадали Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов. Большая часть островов архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.-0-