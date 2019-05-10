Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек пострадали при землетрясении у берегов острова Кюсю в Японии, сообщает японский телеканал
Метеорологическое управление Японии проинформировало, что землетрясение затронуло префектуры Миядзаки, Кумамото и Кагосима, его магнитуда составила 6,3, очаг залегал на глубине 20 км.
Электроэнергетические компании проинформировали, что атомные станции в районе землетрясения работают без сбоев.
По сведениям агентства Kyodo, взлетно-посадочные полосы в аэропортах в префектурах Миядзаки, Кумамото и Кагосима были подвергнуты проверке, о проблемах не сообщалось. Землетрясение на короткое время приостановило обслуживание сверхскоростного пассажирского экспресса на острове Кюсю, что привело к задержкам до 15 минут. На некоторых скоростных автомагистралях было установлено ограничение скорости в 50 км/ч.-0-
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