Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек пострадали при землетрясении у берегов острова Кюсю в Японии, сообщает японский телеканал NHK .

Метеорологическое управление Японии проинформировало, что землетрясение затронуло префектуры Миядзаки, Кумамото и Кагосима, его магнитуда составила 6,3, очаг залегал на глубине 20 км.

Электроэнергетические компании проинформировали, что атомные станции в районе землетрясения работают без сбоев.

По сведениям агентства Kyodo, взлетно-посадочные полосы в аэропортах в префектурах Миядзаки, Кумамото и Кагосима были подвергнуты проверке, о проблемах не сообщалось. Землетрясение на короткое время приостановило обслуживание сверхскоростного пассажирского экспресса на острове Кюсю, что привело к задержкам до 15 минут. На некоторых скоростных автомагистралях было установлено ограничение скорости в 50 км/ч.-0-