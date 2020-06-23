Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Мексике

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сейсмологическая служба Мексики опубликовала на своей странице в Twitter информацию о произошедшем на юге страны землетрясении магнитудой 7,5, сообщает ТАСС.
Очаг, по предварительным данным, залегал на глубине 12 км. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака), где проживают около 260 тыс. человек.
Агентство Reuters отмечает, что толчки ощущались в Мехико.
Вслед за этими заявлениями Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для Гватемалы, Мексики, Гондураса и Сальвадора. Об этом сообщается на сайте центра.-0-