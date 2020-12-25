Землетрясение произошло на севере Филиппин

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Батангас на острове Лусон на севере Филиппин, сообщает Синьхуа.
Сильные подземные толчки ощущались в столице Маниле. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Как сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 07:43 по местному времени, эпицентр подземных толчков располагался в западной части провинции Батангас. По предварительным данным, очаг залегал на глубине 74 км.
Сильные подземные толчки ощущались в столице страны Маниле, находящейся примерно в 100 км к северу от эпицентра. Сейсмологи предупредили о возможных афтершоках.
Филиппины расположены в пределах Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где часто происходят землетрясения.-0-