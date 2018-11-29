Землетрясение в Афганистане разрушило десятки домов, есть пострадавшие

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения на северо-востоке Афганистана пострадали девять человек, разрушено порядка 60 домов. Об этом сообщает афганское информагентство Pajhwok.

Согласно имеющимся сведениям, все пострадавшие были госпитализированы. В числе раненых оказались три женщины, их состоянию в настоящее время ничто не угрожает.

Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в районе провинции Баглан. Сейчас власти оценивают размеры материального ущерба. Отмечается, что пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь.-0-