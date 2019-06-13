Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией было прервано из-за упавшего дерева

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией было нарушено в среду из-за падения дерева на проходящую над путями линию электропередач, информирует ТАСС со ссылкой на Virgin Trains . Данная компания осуществляет железнодорожные перевозки на этом маршруте.

Дерево рухнуло на проложенную над железной дорогой ЛЭП на участке между населенными пунктами Карлайл (Англия) и Локерби (Шотландия). Эта ветка обслуживает районы, примыкающие к побережью Ирландского моря, то есть запад Шотландии. При этом компания Virgin Trains предупредила своих клиентов, что те не сумеют добраться до мест назначения, используя восточную железнодорожную ветку, потому что из-за инцидента с человеком, которого сбил поезд, и там также произошел сбой в расписании движения поездов.

Данные Инциденты оказались спровоцированными разбушевавшейся непогодой. На Великобританию обрушились ливни, которые вызвали сильные паводки. Агентство по охране окружающей среды только в одной Англии распространило в среду 44 предупреждения об угрозе затопления значительных территорий. А в шотландском Абердине непогода заставила отменить концерт знаменитого певца Рода Стюарта, который должен был пройти на открытом воздухе.-0-