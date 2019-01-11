"Желтые жилеты" во время протестов во Франции вывели из строя 60% дорожных камер

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники движения "желтых жилетов" во Франции вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах. Об этом BBC заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанье.

Камеры во многих случаях заклеивают клейкой лентой или закрашивают краской, следы таких актов вандализма наблюдаются по всей Франции. Всего в стране установлено 3,2 тыс. камер фиксации скорости, более половины из них во время протестов "желтых жилетов" перестали функционировать. До заявления министра внутренних дел Франции о масштабах этой проблемы известно не было.

На видеокамеры протестующие водружают угнанные мотороллеры. Фото AFP

В начале 2018 года французские власти снизили предельную скорость на автодорогах с 90 до 80 км/час, что вызвало недовольство многих водителей. Изначально участники движения "желтых жилетов" обвиняли власть в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью, однако позже их гнев обратился против обязательных во Франции сборов - в частности штрафов за превышение скорости.

На этой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов. Правительство планирует разработку нового законодательства, в котором акцент будет сделан на том, что за ущерб, причиненный бизнесу или собственности во время уличных протестов, должны будут платить возмутители спокойствия, а не налогоплательщики.

Во Франции прошли уже восемь общенациональных акций протеста, некоторые из них не обошлись без серьезных стычек с полицией, а также поджогов и грабежей. Во время беспорядков погибли по меньшей мере шесть человек и еще около 1,4 тыс. получили травмы.-0-