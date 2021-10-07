Женевский международный автосалон 2022 года отменили из-за пандемии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женевский международный автосалон 2022 года отложен на год в связи с трудностями в автомобилестроительном секторе, вызванными пандемией COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте автосалона, передает ТАСС.

"В связи с затронувшими всю автомобильную промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона был вынужден перенести мероприятие на 2023 год, - говорится в заявлении. - Хотя в феврале 2022 года автосалон будет отменен, мы продолжим предпринимать шаги по развитию платформы, что позволит провести еще более впечатляющее шоу в 2023 году".

Организаторы называют пандемию главной причиной отмены мероприятия. С одной стороны, из-за ковида осложнены переезды между странами. С другой, перебои в работе из-за пандемии привели к нехватке полупроводников и чипов, и, как считают организаторы, именно эту проблему автопроизводителям необходимо решать в первую очередь.

"Ситуация с пандемией не взята под контроль, поэтому представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия в помещении, как Женевский международный автосалон. Но мы рассматриваем это решение не как отмену, а как отсрочку", - заявил президент постоянного комитета автосалона Морис Турреттини.

Первый Женевский автосалон состоялся в 1905 году. С 1923 года салон проводился ежегодно, кроме 1940-1946 годов. Последним стал 89-й Женевский международный автосалон, прошедший 7-17 марта 2019 года. Начиная с 2020 года автосалон отменялся в связи с пандемией.-0-