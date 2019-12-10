Женщинам в Саудовской Аравии разрешили заходить в рестораны вместе с мужчинами

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рестораны в Саудовской Аравии теперь не обязаны иметь два отдельных входа, как было раньше: один для семей и женщин, а второй для мужчин, пишет Reuters .

До сих пор рестораны в Саудовской Аравии должны были иметь два входа: один – для женщин и семей, другой – для мужчин, которые приходят отдельно.

В ресторанах должны быть отдельные зоны для таких посетителей. Однако в последнее время заведения перестали строго придерживаться этих требований.

Как сообщает агентство, новые правила не являются обязательными – если владельцы заведений захотят сохранить старые традиции, они могут это сделать.

Не сообщается о том, коснутся ли изменения других общественных заведений.-0-