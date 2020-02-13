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13 февраля 2020, 10:22

Женщины, изменившие современную науку

Фото Euronews
Фото Euronews

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год 11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Несмотря на то, что женщины составляют менее 30% от общего числа ученых в мире, их открытия и достижения впечатляют. Планшет для слепых, снимок черной дыры, технология, позволяющая видеть сквозь стены, - о выдающихся современных женщинах-ученых и их изобретениях рассказывает Euronews.

Кэтрин Боуман

Кэтрин Боуман разработала компьютерный алгоритм, позволивший сделать первый в истории снимок черной дыры в ядре галактики Messier 87, расстояние до которой около 50 млн световых лет. Хотя, если быть точнее, на фотографии изображена не сама дыра, а ее тень.

Боуман окончила Мичиганский университет и Массачусетский технологический институт. Вместе с другими учеными она разработала специальный алгоритм, который позволил соединить в единое изображение все снимки, полученные с помощью Event Horizon Telescope - сети из восьми телескопов, которые находятся на разных континентах. Над созданием этой фотографии ученые работали шесть лет.

Николь Гауделли

Американка Николь Гауделли разработала технологию, которая потенциально может предотвратить развитие половины наследственных заболеваний, вызванных мутацией в одном гене, в том числе болезни Альцгеймера, Паркинсона, муковисцидоз и многие виды рака.

Технология позволяет преобразовывать парный комплекс "аденин-тимин" в "гуанин-цитозин" (азотистые основания нуклеотидов ДНК) - то, что раньше казалось невозможным.

Риту Раман

Индианка Риту Раман создает роботов из полимеров и биологических тканей. Ученая сделала 3D-принтеры, способные "распечатывать" живые клетки и белки, которые потом помещаются в специальные формы. Впоследствии они образуют мышечную ткань, которая затем крепится к скелету "робота", способного реагировать на перепады температуры, световые и электрические сигналы.

Пока изобретение Раман внешне напоминает скорее гусеницу, чем реального робота, но ученые надеются, что им удастся развить технологию. В будущем они рассчитывают, что их изобретение пригодится ученым, которые разрабатывают методы доставки лекарств внутри организма.

Кристина Цветанова

Кристина Цветанова окончила Софийский технический университет. Однажды она увидела, с какими трудностями во время учебы сталкивается ее слабовидящий друг. Тогда девушка решила придумать, как она может ему помочь.

Цветанова разработала первый в мире тактильный планшет, которым могут пользоваться слепые и слабовидящие. Проект получил название Blitab. Это первый в мире планшет, который способен преобразовывать обычный текст в азбуку Брайля.

В 2017 году болгарка получила премию ЕС для женщин-новаторов до 30 лет.

Дина Катаби

Сирийка Дина Катаби получила степень бакалавра в университете Дамаска, а затем поступила в Массачусетский технологический институт.

Группа ученых, которой руководит Катаби, придумали технологию, которая позволяет видеть положение тел и движения человека через стену. И все это благодаря сигналам Wi-Fi. Система RF-Pose, которую используют ученые, ловит отраженное от предметов излучение и затем строит 3D-изображение увиденного.

Команда Катаби надеется, что их разработка поможет в поисках выживших в катастрофах, а также пригодится при проведении медицинских исследований.

Энасс Або-Хамед

Палестинка Энасс Або-Хамед получила диплом химика в Кембриджском университете. Вместе с друзьями из Японии, Китая, Великобритании и США она создала компанию H2GO.

Команда Або-Хамед разрабатывает водородные хранилища, которые, как надеются ученые, помогут увеличить срок использования литий-ионных батарей в 5-10 раз.

"Мы все больше и больше зависим от телефонов и других мобильных устройств, и это серьезная проблема для планеты. Нынешнее массовое производство таких батарей очень опасно для окружающей среды", - говорит ученая.

Петра Водстром

Петра Водстром училась в Стокгольме и работала в Базеле, но поворотным для нее стал переезд в Австралию. Шведка познакомилась с коренными жителями зеленого континента и увидела, в каких ужасных условиях живут аборигены. Одновременно Водстром была поражена тем, как много в Австралии солнечных дней и как ярко в этой стране светит солнце.

Стремясь помочь людям, у которых не было доступа к горячей чистой воде, она создала водонагревательный очистительный прибор, работающий исключительно на солнечной энергии.

Эстер Каффарель-Сальвадор

Более 400 млн человек, по данным ООН, страдают от диабета. Большинство из них используют инсулиновые ручки и помпы с иглами.

Фото Euronews
Фото Euronews

Долгие годы ученые ломали голову над тем, как обеспечить транспортировку инсулина без использования инвазивных инъекций. По словам выпускницы Белфастского университета и преподавателя Массачусетского технологического института Эстер Каффарель-Сальвадор, основная сложность заключалась в том, что инсулин разрушается, а не всасывается в желудочно-кишечном тракте.

Но Каффарель-Сальвадор вместе с другими учеными удалось найти решение. Они разработали небольшую капсулу с микроиглами, покрытую специальным полимерным материалом. Она растворяется только в стенках кишечника, и благодаря микроиглам инсулин попадает в кровоток.-0-

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