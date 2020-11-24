Жертвами циклона "Гати" в Сомали стали восемь человек

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате тропического циклона "Гати", который обрушился на восточную часть Сомали 22 ноября. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Циклон принес в страну сильные дожди и бури, которые вызвали наводнения в прибрежных и внутренних районах страны. Больше всего пострадали 13 населенных пунктов в штате Пунтленд. Всего, по предварительным подсчетам, последствия стихии затронули около 70 тыс. человек. По заявлению УКГВ, неустановленное число людей получили различные травмы, также серьезно повреждены имущество и инфраструктура Сомали.

"Гуманитарные партнеры мобилизуют заранее подготовленные запасы для оказания помощи пострадавшим", - отмечается в сообщении УКГВ.-0-