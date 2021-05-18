Жертвами циклона в Индии стали более 25 человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 человек погибли и 127 считаются без вести пропавшими в результате тропического циклона "Тауктае", обрушившегося на юго-западное побережье Индии, сообщает газета The Times of India.

По предварительным подсчетам, в штате Махараштра 14 человек погибли, 18 ранены, в Гуджарате - трое умерли, еще два человека - в Палгаре и один - в Тане, также шесть человек стали жертвами стихии в штатах Карнатака и Керала.

Циклон "Тауктае" обрушился 15 мая на юго-западное побережье Индии. Вечером 17 мая, превратившись в тропический шторм, обрушился на штат Гуджарат, максимальная скорость ветра достигла 185 км/ч. Эвакуировано примерно 150 тыс. жителей, свыше 50 бригад реагирования на стихийные бедствия ликвидируют последствия циклона в пострадавших районах. Сухопутные войска, ВВС и ВМС Индии также находятся в полной готовности.-0-