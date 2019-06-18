Жертвами землетрясения на юго-западе Китая стали 12 человек

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань погибли 12 человек, 134 травмированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шанхайский новостной портал "Пэнпай" и местное управление по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение с эпицентром в уезде Чанин магнитудой 6 произошло вечером 17 июня. Позже было зафиксировано еще несколько подземных толчков. Первоначально сообщалось о том, что погибли 11 человек и 122 получили ранения. В пострадавших районах работают спасательные подразделения, которые принимают меры по ликвидации последствий землетрясения.-0-
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