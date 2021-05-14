Жители крупнейшего города Колумбии остались без топлива и продуктов питания из-за протестов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через три недели после начала общенациональных антиправительственных протестов жители Кали, третьего по величине города Колумбии, столкнулись с нехваткой бензина и некоторых продуктов питания, сообщает ВВС.

Кали был ареной самых жестких столкновений между протестующими и силами безопасности. В течение нескольких недель митингующие перекрывали некоторые из основных подъездных путей к городу, в связи с чем была серьезно нарушена поставка ресурсов.

Мэр Кали Хорхе Иван Оспина сказал, что жизненно важно, чтобы поставки проходили без каких-либо задержек. "Некоторых запасов или ограниченных поставок недостаточно", - сказал он о соглашении с протестующими, блокирующими дороги, чтобы пропустить грузовики.

Жители сообщают, что за бензином стоят в очереди до 12 часов.

С 28 апреля в Колумбии проходят протесты. Первоначально митингующие выступали против налоговой реформы, со временем их требования стали меняться. Они требуют отмены платы за обучение в университетах, роспуска полиции по борьбе с беспорядками и повышения безопасности для правозащитников и активистов коренных народов. -0-