Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут выезжать из страны

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса нового вида, теперь не смогут покидать страну. Соответствующее постановление правительства эмирата вступило в силу. Такую информацию сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства Кувейта KUNA, иностранцам и подданным эмирата для выезда необходимо сделать прививку одной из четырех зарегистрированных в стране вакцин - Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson. Освобождаются от запрета жители младше 18 лет, беременные женщины, члены иностранных дипмиссий, а также те, кто не может принимать вакцину по состоянию здоровья. Для выезда из страны им нужно будет получить соответствующий подтверждающий документ от местного Минздрава. По последним данным, всего жители Кувейта получили уже порядка 2 млн доз препарата от COVID-19 (население Кувейта - 4,2 млн человек).

Между тем начиная с сегодняшнего дня в Кувейт разрешается въезд всем, кто прошел вакцинацию одобренными в стране четырьмя препаратами. Как отмечается в постановлении кабмина эмирата, для въезда будет достаточно сделать одну прививку не ранее чем за две недели до прибытия. Помимо этого, от карантина освобождаются те, кто выздоровел от COVID-19 не ранее чем за 90 дней до поездки, единственное требование для них - предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования на наличие коронавируса, сделанный не позднее чем за 72 часа.

В Кувейте постепенно смягчаются карантинные меры. Так, с 13 мая был отменен частичный комендантский час, действовавший с 7 марта. С 23 мая с 05:00 до 20:00 снова смогут работать кафе и рестораны при условии соблюдения всех эпидемиологических мер. На этой неделе были возобновлены коммерческие рейсы в Индию, Непал, Бангладеш и Шри-Ланку, однако рейсы из этих стран в Кувейт пока под запретом.

Смягчение карантинных мер в государстве обусловлено, по словам главы Минздрава Баселя Хамуда ас-Сабаха, тем, что ситуация с коронавирусом в эмирате "существенно стабилизируется" благодаря высоким темпам вакцинации и снижению числа инфицированных.

По последним данным, в Кувейте с начала пандемии зарегистрировано 297 206 случаев заболевания COVID-19, 1 719 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в эмирате зарегистрировано 12 574 человек, проходящих лечение, из которых 171 находится в критическом состоянии.-0-