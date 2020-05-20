Жители Литвы помогут согражданам, потерявшим работу во время карантина

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве запустили акцию "Банк продовольствия" для помощи нуждающимся, в том числе людям, потерявшим работу за время карантина, сообщает газета "Литовский курьер".

"Запасов продовольствия для социально поддерживаемых людей не хватает, а масштаб проблемы только углубляется с каждым новым безработным - поступает все больше просьб о помощи от людей, потерявших во время карантина работу", - сообщают организаторы акции.

Опрос населения показал, что каждый второй житель Литвы во время карантина делал запасы продуктов питания с длительным сроком годности и зачастую эти продукты не использовал. В связи с этим организаторы акции призвали жителей страны поделиться накопленными за карантин запасами продуктов питания.

Акция уже стартовала в Вильнюсе. В течение месяца по Литве будет ездить микроавтобус и собирать продукты с длительным сроком годности.-0-