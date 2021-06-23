Жителям 43 стран мира грозит масштабный голод

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 41 млн человек в мире находятся на грани голодной смерти. Малейшие потрясения обернутся для них настоящей катастрофой. Об этом предупреждают эксперты гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Согласно данным доклада "Очаги голода", который подготовлен ВПП и ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН), жители Йемена и Южного Судана уже катастрофически недоедают. В эфиопском регионе Тыграй серьезно недоедают более 5,5 млн человек, а более 350 тыс. жителей региона близки к голодной смерти.

Катастрофическая ситуация сложилась в 43 странах мира, включая Афганистан, Венесуэлу, Гаити, Гондурас, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Йемен, Зимбабве, ЦАР, Судан, Уганду и Южный Судан.

Большинство недоедающих людей живут в странах Африки, однако масштабы голода растут почти во всех регионах мира - от Ближнего Востока до Латинской Америки и Карибского бассейна.

Голод, как правило, объявляется в районах с ограниченным гуманитарным доступом, в зонах конфликтов, которые сопровождаются массовым перемещением населения. Также на рост голодающих в мире влияет изменение климата и экономические трудности, вызванные пандемией.

Эксперты отмечают, что в современном мире наблюдается рост производства продуктов питания, которых с лихвой хватает для того, чтобы прокормить всех жителей планеты. Однако в то же время из-за существующего неравенства миллионы людей не имеют доступа к продовольствию.-0-